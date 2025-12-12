Песков заявил, что мир на Украине должен обеспечиваться надёжными гарантиями

Только надёжные гарантии безопасности могут способствовать крепкому миру на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Нужен мир — гарантированный, долгосрочный, понятный всем, обеспеченный надёжными гарантиями. Вот чего мы хотим», — пояснил он позицию Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США могут участвовать во встрече по Украине 13 декабря в Европе. Он также отметил, что Вашингтон уже якобы близок к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. При этом американский лидер подтвердил готовность Вашингтона предоставить Киеву гарантии безопасности.