Песков заявил, что мир на Украине должен обеспечиваться надёжными гарантиями
Обложка © Life.ru
Только надёжные гарантии безопасности могут способствовать крепкому миру на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«Нужен мир — гарантированный, долгосрочный, понятный всем, обеспеченный надёжными гарантиями. Вот чего мы хотим», — пояснил он позицию Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США могут участвовать во встрече по Украине 13 декабря в Европе. Он также отметил, что Вашингтон уже якобы близок к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. При этом американский лидер подтвердил готовность Вашингтона предоставить Киеву гарантии безопасности.
