Трамп поддержал создание свободной экономической зоны в Донбассе

Идея создания свободной экономической зоны в Донбассе может сработать. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

«Ситуация очень сложная, но она [идея] сработала бы, и многие хотят, чтобы она сработала», — сказал глава Белого дома.

Ранее издание Politico сообщило, что Киев готовит для Вашингтона план, в котором предложит сделать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону. По задумке Украины, там могли бы работать американские компании.