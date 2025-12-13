Путин в Индии
Регион
13 декабря, 00:37

Трамп поддержал создание свободной экономической зоны в Донбассе

Обложка © whitehouse.gov

Идея создания свободной экономической зоны в Донбассе может сработать. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

«Ситуация очень сложная, но она [идея] сработала бы, и многие хотят, чтобы она сработала», — сказал глава Белого дома.

Трамп: США скоро поймут, возможна ли сейчас сделка по урегулированию на Украине

Ранее издание Politico сообщило, что Киев готовит для Вашингтона план, в котором предложит сделать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону. По задумке Украины, там могли бы работать американские компании.

