Украина предложит США создать «свободную экономическую зону» в Донбассе
Украина готовит новое мирное предложение. План предусматривает создание в Донбассе демилитаризованной «свободной экономической зоны», где могли бы работать американские компании, что, по задумке Киева, должно заинтересовать президента Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.
В материале утверждается, что администрация Трампа рассматривает Украину как более слабую сторону конфликта, особенно после недавнего коррупционного скандала и отставки главы офиса президента Андрея Ермака. Один из анонимных чиновников, процитированных изданием, заявил, что Белый дом использует этот скандал для оказания давления на главу киевского режима Владимира Зеленского.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в рамках мирного соглашения для Украины может быть создан аналог плана Маршалла — программы экономической помощи США послевоенной Европе. Также экс-комик отметил, что на Украине может пройти референдум по территориальным вопросам.
