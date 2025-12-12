Украина предложит США создать «свободную экономическую зону» в Донбассе

Украина готовит новое мирное предложение. План предусматривает создание в Донбассе демилитаризованной «свободной экономической зоны», где могли бы работать американские компании, что, по задумке Киева, должно заинтересовать президента Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

В материале утверждается, что администрация Трампа рассматривает Украину как более слабую сторону конфликта, особенно после недавнего коррупционного скандала и отставки главы офиса президента Андрея Ермака. Один из анонимных чиновников, процитированных изданием, заявил, что Белый дом использует этот скандал для оказания давления на главу киевского режима Владимира Зеленского.