В аэропортах Саратова и Чебоксар сняли ограничения на полёты
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart
В аэропортах Саратова и Чебоксар сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
По его словам, меры принимались для обеспечения безопасности полётов.
На данный момент остаётся закрытым воздушная гавань в Пензе. Там ограничения ввели вечером 12 декабря.
