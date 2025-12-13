Путин в Индии
13 декабря, 02:19

В аэропортах Саратова и Чебоксар сняли ограничения на полёты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

В аэропортах Саратова и Чебоксар сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, меры принимались для обеспечения безопасности полётов.

Человек погиб в результате атаки БПЛА по Саратову

На данный момент остаётся закрытым воздушная гавань в Пензе. Там ограничения ввели вечером 12 декабря.

