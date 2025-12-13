Силы ПВО отразили украинскую атаку на севере Ростовской области

Силы противовоздушной обороны отразили украинскую атаку на севере Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, удары были отбиты в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал.

«Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

Ранее стало известно о ранении мирной жительницы села Бирюч Валуйского округа Белгородской области. Это произошло из-за удара украинского БПЛА по её домовладению.