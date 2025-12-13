Путин в Индии
Регион
13 декабря, 02:46

Силы ПВО отразили украинскую атаку на севере Ростовской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны отразили украинскую атаку на севере Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, удары были отбиты в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал.

«Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

Человек погиб в результате атаки БПЛА по Саратову
Ранее стало известно о ранении мирной жительницы села Бирюч Валуйского округа Белгородской области. Это произошло из-за удара украинского БПЛА по её домовладению.

