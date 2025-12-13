Силы ПВО отразили украинскую атаку на севере Ростовской области
Обложка © Telegram / Минобороны России
Силы противовоздушной обороны отразили украинскую атаку на севере Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, удары были отбиты в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал.
«Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь в телеграм-канале.
Ранее стало известно о ранении мирной жительницы села Бирюч Валуйского округа Белгородской области. Это произошло из-за удара украинского БПЛА по её домовладению.
