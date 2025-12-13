«Корабль пришельцев» не будет виден невооружённым глазом при сближении с Землёй

Межзвёздный объект 3I/ATLAS, приближающийся к Земле, не будет виден невооружённым глазом. Как сообщили учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, его текущая звёздная величина составляет около 11–12, поэтому для наблюдений потребуется телескоп с апертурой от 120 мм.

Астрономы пояснили, что дата максимального сближения — 19 декабря — носит скорее математический характер. Объект уже практически достиг минимального расстояния до Земли в 271 миллион километров и будет находиться на этой дистанции около двух-трёх дней, после чего начнёт удаляться в сторону Юпитера.

Ранее астрофизики обнаружили новые данные о межзвёздном объекте 3I/ATLAS, которые указывают то, что у «инопланетного корабля» есть двигатель. Характер свечения объекта в рентгеновском диапазоне не соответствует типичному поведению кометного ядра. Оно, скорее, похоже на работу двигателя, нежели на естественное испарение льдов.