13 декабря, 04:51

В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Обложка © Life.ru

В Пензенской области введён режим повышенной готовности из-за резкого ухудшения погодных условий и понижения температуры. Как сообщил губернатор Олег Мельниченко, из-за непогоды в ряде районов произошли отключения электроэнергии, на местах работают аварийные бригады.

Глава региона призвал жителей отложить поездки и прогулки, не пользоваться личным автомобилем и не выходить из дома без крайней необходимости. Режим введён по согласованию с региональным управлением МЧС.

Из Брянска за сутки вывезли почти 440 тонн снега, ожидается ухудшение погоды

Ранее учёные спрогнозировали, что завершение природного феномена Эль-Ниньо повышает шансы на снежную и холодную зиму в России, несмотря на общий тренд глобального потепления. Именно феномен Эль-Ниньо вызывал аномально тёплые зимы последних двух лет.

Артём Гапоненко
