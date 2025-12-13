Силы ПВО России за ночь ликвидировали 41 украинский беспилотник
Обложка © Telegram / Минобороны России
Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь ликвидировали над Россией 41 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самая крупная атака зафиксирована в Саратовской области, где сбили 28 БПЛА. По четыре дрона уничтожили над Воронежской и Ростовской областями, по два — над Белгородской областью и Крымом. Ещё один летательный аппарат посадили в Волгоградской области.
К сожалению, не обошлось без жертв. Губернатор Роман Бусаргин сообщил о погибшем в Саратове. Также в городе зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
