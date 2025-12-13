Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 05:04

Уже не подают руки: ЕС вновь призвал дипломатов избегать встреч с российскими коллегами

ЕС разослал дипломатам инструкции по общению с российскими коллегами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Европейская служба внешних связей (ЕСВС) распространила среди дипломатических миссий при ООН в Женеве инструкцию по общению с российскими коллегaми. Как сообщает РИА «Новости», документ содержит рекомендации избегать мероприятий с участием российских дипломатов или не попадать с ними в кадр на фотографиях.

По данным источника, это уже вторая подобная директива, и её эффект уже ощутим. Сотрудникам российской дипмиссии перестали подавать руку при встречах, а на одном из мероприятий их даже попросили удалиться. Инструкция была направлена в постоянное представительство Евросоюза при ООН, которое затем разослало её в другие миссии.

Глава Евросовета Кошта назвал следующий шаг ЕС после заморозки активов РФ
Глава Евросовета Кошта назвал следующий шаг ЕС после заморозки активов РФ

Европа делает всё, чтобы спровоцировать конфликт с Россией. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он также предположил, что Запад может попытаться заменить вступление Украины в НАТО членством в Евросоюзе.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar