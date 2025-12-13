Глава Евросовета Кошта назвал следующий шаг ЕС после заморозки активов РФ

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что следующим шагом Евросоюза станет обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы. Своё заявление он сделал после утверждения странами ЕС решения о бессрочной заморозке российских активов.

Ранее Кошта сообщал, что достигнуто соглашение сохранять российские активы заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсации. В своём посте в социальной сети X он прямо указал, что следующим приоритетом для блока станет долгосрочное финансирование Киева.