Глава Евросовета Кошта назвал следующий шаг ЕС после заморозки активов РФ
Антониу Кошта. Обложка © X / António Costa
Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что следующим шагом Евросоюза станет обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы. Своё заявление он сделал после утверждения странами ЕС решения о бессрочной заморозке российских активов.
Ранее Кошта сообщал, что достигнуто соглашение сохранять российские активы заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсации. В своём посте в социальной сети X он прямо указал, что следующим приоритетом для блока станет долгосрочное финансирование Киева.
Напомним, Совет Евросоюза принял окончательное решение о бессрочной блокировке 300 млрд евро суверенных активов Российской Федерации. Вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что замороженные российские активы в конечном счёте направят на нужды Украины.
