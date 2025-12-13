Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 03:38

Глава Евросовета Кошта назвал следующий шаг ЕС после заморозки активов РФ

Антониу Кошта. Обложка © X / António Costa

Антониу Кошта. Обложка © X / António Costa

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что следующим шагом Евросоюза станет обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы. Своё заявление он сделал после утверждения странами ЕС решения о бессрочной заморозке российских активов.

Ранее Кошта сообщал, что достигнуто соглашение сохранять российские активы заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсации. В своём посте в социальной сети X он прямо указал, что следующим приоритетом для блока станет долгосрочное финансирование Киева.

Захарова отреагировала на заморозку активов России в ЕС словом «напёрсточники»
Захарова отреагировала на заморозку активов России в ЕС словом «напёрсточники»

Напомним, Совет Евросоюза принял окончательное решение о бессрочной блокировке 300 млрд евро суверенных активов Российской Федерации. Вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что замороженные российские активы в конечном счёте направят на нужды Украины.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar