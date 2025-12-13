Знаменитый американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд, чьи работы хранятся в библиотеке конгресса США, выступил в посольстве России в Вашингтоне и рассказал, какое влияние на него оказала русская культура.

«Россия и русская культура помогла мне понять, кем я являюсь. Российская культура дала мне этот подарок и я возвращаю его миру», — сказал он.

Учёный вспомнил, как создавал свою первую книгу «Золото в лазури», посвящённую тысяче лет русской архитектуры. По его словам, издание в США далось нелегко, и ему пришлось «использовать Гарвард», где он преподавал в 1970-х. Работа над книгой стоила ему должности, но открыла путь к сотрудничеству с национальной галереей искусств. Следующие его труды стали бестселлерами и вошли в число наиболее значимых исследований по русской архитектуре.

На лекции профессора представил посол России Александр Дарчиев. Он подчеркнул, что Брумфилд посвятил жизнь изучению русской культуры и стал её подлинным послом в США. Дипломат напомнил, что учёный награждён орденом Дружбы, премией Лихачёва и получил российское гражданство по указу президента Владимира Путина.

Дарчиев отметил, что последняя книга исследователя — «От леса до степи» — доказывает: быть русским определяется не паспортом, а любовью к искусству и истории. Он добавил, что смелость и настойчивость Брумфилда «разрушили барьеры холодной войны», и такой подход особенно важен сегодня.

Ранее отец Илона Маска Эррол, побывавший в российской столице, рассказал, что нет в мире города, который по своей красоте мог бы сравниться с Москвой. По его словам, даже Лондон с Вашингтоном не дотягивают до уровня российской столицы.