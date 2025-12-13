Около 10 тысяч иностранных наёмников могли погибнуть на стороне ВСУ за всё время боевых действий. Такой оценкой в беседе с ТАСС поделился бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его словам, точные данные недоступны, так как информация об иностранных бойцах закрыта, а сами они распределены по множеству подразделений.

«Иностранный легион на Украине не один… они распылены по разным механизированным бригадам и десантно-штурмовым подразделениям. Их много, но, я думаю, общая численность оценивается порядка 10 тысяч», — отметил Прозоров.

Напомним, в начале декабря президент России Владимир Путин сообщил, что российские военные установили полный контроль над Купянском, включая оба берега разделяющей город реки. Позднее попытка ВСУ вернуть часть территории с привлечением значительного числа иностранных наёмников завершилась безрезультатно и привела к их полному разгрому.