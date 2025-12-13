Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 05:22

«До 10 тысяч погибших»: Подсчитан масштаб потерь иностранных наёмников ВСУ

Прозоров оценил число убитых иностранных наёмников ВСУ в 10 тысяч человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Около 10 тысяч иностранных наёмников могли погибнуть на стороне ВСУ за всё время боевых действий. Такой оценкой в беседе с ТАСС поделился бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его словам, точные данные недоступны, так как информация об иностранных бойцах закрыта, а сами они распределены по множеству подразделений.

«Иностранный легион на Украине не один… они распылены по разным механизированным бригадам и десантно-штурмовым подразделениям. Их много, но, я думаю, общая численность оценивается порядка 10 тысяч», — отметил Прозоров.

Присутствие иностранных наёмников ВСУ сделало украинский объект I класса ещё опаснее
Присутствие иностранных наёмников ВСУ сделало украинский объект I класса ещё опаснее

Напомним, в начале декабря президент России Владимир Путин сообщил, что российские военные установили полный контроль над Купянском, включая оба берега разделяющей город реки. Позднее попытка ВСУ вернуть часть территории с привлечением значительного числа иностранных наёмников завершилась безрезультатно и привела к их полному разгрому.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar