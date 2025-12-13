Летевший из Москвы самолёт «Победы» экстренно направили на запасной аэродром в Бухару

Самолёт авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Самарканд, совершил вынужденную посадку в аэропорту Бухары. О происшествии сообщила пресс-служба Uzbekistan airports в своем Telegram-канале.

Причиной изменения маршрута стали неблагоприятные погодные условия в пункте назначения. Из-за сильного тумана в Самарканде экипаж рейса PBD-997 принял решение использовать запасной аэродром в Бухаре.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман) в аэропорту Самарканда экипаж рейса PBD-997 авиакомпании Pobeda по маршруту Москва-Самарканд принял решение следовать на запасной аэродром в Бухаре», — сказано в публикации.

Приземление прошло в штатном режиме. Сейчас пассажиры и экипаж ожидают, когда погодные условия в Самарканде улучшатся, чтобы продолжить путь до конечного пункта назначения.

