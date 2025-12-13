Малахов рассказал о печали дочери Киркорова на своём «дне рождения среди скуфов»

Телеведущий Андрей Малахов рассказал, как на самом деле проходил первый этап празднования дня рождения 14-летней Аллы-Виктории — дочери певца Филиппа Киркорова. На семейной части торжества, где собрались друзья артиста, именинница, по словам телеведущего, выглядела не слишком вдохновлённой.

«Алла, мне кажется, вообще не была рада отмечать свой день рождения среди скуфов и взрослых друзей папы. Она ждала, когда пойдёт отмечать к своим сверстникам», — признался Малахов.

Спустя несколько дней Алла-Виктория наконец провела шумный праздник уже в компании друзей — именно его она ждала больше всего.

Напомним, что дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории совсем недавно исполнилось 14 лет. Ранее Life.ru рассказывал, что свой день рождения она проведёт в узком семейном кругу, поскольку она сама того пожелала. Кстати, девочка обиделась, что отец подарил своей подруге дорогой брендовый клатч, который она хотела себе, после чего они даже не общались несколько дней.