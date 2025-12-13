«Буба» уходит из России

Популярный мультипликационный персонаж Буба уходит с российского рынка. По данным SHOT, британская компания-правообладатель отказалась продлевать авторские права на него в России.

Согласно информации, «Буба» принадлежит анимационной студии 3D Sparrow Group Limited, которая приняла решение не продлевать лицензию на территории РФ. При этом офис компании продолжает работать в подмосковном Красногорске.

Пока серии мультсериала ещё доступны на видеоплатформах, но в скором времени они могут быть удалены. Плюшевые игрушки и другой мерч с изображением героя пока есть в продаже, однако их производство и распространение в будущем также окажется под вопросом.

Буба — это главный герой популярного мультсериала. Внешне он напоминает то ли маленького старого деда, то ли тролля или домового. Мультсериал впервые вышел в 2014 году. Весь сериал о том, как Буба вместе с друзьями попадает в разные передряги и исследует мир. За время своего существования проект выпустил пять полноценных сезонов.

Ранее на Украине потребовали запретить показывать в стране российский мультсериал «Маша и Медведь». В Верховной раде уверены, что он является ретранслятором для «кремлёвской пропаганды», поскольку там часто показывают самовар, музыкальное сопровождение состоит из мелодий для балалайки, а главная героиня пару раз появлялась в офицерской фуражке времён СССР и танковом шлеме.