13 декабря, 06:41

Завораживающие локации фильма «Маленькие женщины» нашлись в Новой Англии

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Завораживающие пейзажи и уютные дома из фильма «Маленькие женщины» режиссёра Греты Гервиг были сняты в реальных исторических местах штата Массачусетс, входящего в регион Новая Англия. Съёмочная группа отправилась в городок Конкорд, где жила писательница Луиза Мэй Олкотт и где разворачивались основные события её романа, чтобы воссоздать дух времён Гражданской войны в США.

Одной из ключевых локаций стала тихая, вымощенная булыжником улица Эпплтон в Конкорде, на которой сняли сцену ликования Джо Марч после продажи её первого рассказа. Для съёмок европейских сцен, в частности парижских эпизодов с участием Эми и Лори, использовалось роскошное поместье Касл-хилл в Ипсвиче, чьи интерьеры и сады идеально подошли для картины.

Кроме того, в фильме мелькает строгая Гарвардская унитарианская универсалистская церковь, мимо которой сёстры идут после доброго дела, а живописные холмы Гротона стали фоном для драматичной сцены признания в любви и отказа, сообщает Кино Mail.

Ранее Елизавета Боярская раскрыла причину заморозки карьеры в кино. Заслуженная артистка России вернулась к съёмкам после полуторагодичного перерыва, вызванного профессиональным выгоранием.

