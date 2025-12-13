Путин в Индии
13 декабря, 07:00

Откуда появляются кольца Венеры и как их убрать: филлеры, хирургия, кремы

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Так называемые «кольца Венеры» — горизонтальные складки на шее — являются не столько однозначным признаком старения, сколько следствием анатомических особенностей, генетики и образа жизни. Об этом Пятому каналу рассказала косметолог-дерматолог Алена Маликова.

По её словам, шея часто первой выдаёт возраст из-за меньшего количества подкожно-жировой клетчатки и сальных желёз, что ведёт к недостаточному естественному увлажнению, а также из-за выраженной мимики мощной платизменной мышцы. Эксперт отметила, что у некоторых людей такие складки могут быть уже с детства, а у других появляются с годами.

Для их коррекции существуют инъекционные, аппаратные и хирургические методы. В первую очередь применяют ботулотоксин для расслабления платизмы. Во вторую — препараты для глубокого увлажнения, восполнения гиалуроновой кислоты и стимуляции выработки собственного коллагена и эластина.

«Среди аппаратных методов — игольчатый RF-лифтинг, который активно стимулирует выработку коллагена и эластина. Это помогает коже уплотниться, стать более толстой и натянутой», — подчеркнула специалист.

Ранее Life.ru выяснил, как зимой восстановить кожу за четыре шага. Кроме того, косметолог раскрыла три ежедневные привычки, которые старят лицо.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

