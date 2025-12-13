Два района Николаевской области остались без света после взрывов

На Украине два района Николаевской области остались без электричества, ночью в регионе звучала воздушная тревога, были слышны взрывы. Глава областной администрации Виталий Ким в соцсети подтвердил отсутствие света, но не стал называть сроки восстановления его подачи.

«Без электроснабжения находятся населённые пункты Баштанского и Николаевского районов области», — написал Ким.

Мэр Николаева Александр Сенкевич также сообщил в социальных сетях, что весь электротранспорт в городе не работает. Развозить горожан будут троллейбусы с автономных ходом до полной разрядки аккумуляторных батарей.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что украинская энергетика может выдержать не более двух-трёх масштабных обстрелов, после чего ремонтировать повреждённые объекты станет нечем.