Как подобрать правильную незамерзайку и когда её заливать: советы автоэксперта

При выборе зимней стеклоомывающей жидкости важно обращать внимание на состав, чтобы в нём содержался изопропиловый или этиловый спирт, но ни в коем случае не токсичный метиловый, запрещённый в России с 2000 года, предупредил автоэксперт Андрей Бундин. Он напомнил, что на упаковке обязательно должна быть указана минимальная температура эксплуатации, до которой средство сохраняет эффективность.

Качественная «незамерзайка» не должна иметь резкого неприятного запаха, способного вызывать головные боли у людей в салоне. При выбор не стоит полагаться на бренд или цену, так как даже дорогие варианты могут вести себя хуже более дешёвых. Оценить качество можно только в реальных условиях эксплуатации, уверен собеседник «Вечерней Москвы».

При этом некачественная жидкость не вредит автомобилю, но если её градус замерзания не соответствует заявленному, она превратится в лёд, и машину придётся долго прогревать. Заливать «незамерзайку» в бачок можно уже при приближении температуры воздуха к нулевым значениям.

«Если этот момент пропустить, и в бачке останется обычная вода, то она замёрзнет, и водителю придётся долгое время размораживать жидкость», — подчеркнул эксперт.