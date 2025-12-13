Quest Pistols запретила русский, но поёт «Я устал» для россиян. Группа назвала цену за «зраду»

Украинская группа Quest Pistols официально запретила включать перед своими выступлениями русскоязычную музыку. Однако на деле они продолжают петь по-русски и выступать для русскоязычной аудитории в Европе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Музыканты разорвали связи с Россией, но активно принимают заказы на концерты для русскоговорящих по всей Европе. На первом этапе общения с заказчиками утверждают, что поют только на украинском, но в дальнейшем присылают райдер полностью на русском и соглашаются выступать 45 минут за 15 000 евро (около 1,4 млн рублей).

В райдере прописано, что диджей не должен ставить русскоязычные треки за час до их приезда и полчаса после отъезда, однако сами исполнители начинают выступление с хита «Я устал» на русском языке. В оригинальном составе — Савлепов, Горюк и Боровской — утверждали, что перевели песни на украинский. Но в их сет-листе из 12 песен 8 исполнены на русском. Они также готовы заменить украинские версии, например, поменять «Ты неймовiрна» на «Ты так красива».

Райдер группы довольно скромный: перелёт эконом-классом, бутерброды, 18 бутылок пива, бутылка вина, виски, 35 рулонов туалетной бумаги, красная помада, 25 очищенных от шипов роз и тележка из супермаркета.

В 2022 году группа выступила против СВО, но не вернулась на Украину. Сейчас музыканты живут где-то в Европе и Америке, но конкретных данных не раскрывают. В 2023-м их раскритиковали за выступление для россиян на закрытой вечеринке на Бали. Позже группу заметили с русскоязычными песнями в Казахстане. Таким образом, несмотря на официальные заявления и запреты, Quest Pistols продолжают выступать на русском и обслуживать русскоязычную аудиторию, что вызывает противоречия и критику внутри украинского сообщества.

