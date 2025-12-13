Путин в Индии
13 декабря, 08:11

Суеверия и вера: Можно ли ходить на кладбище зимой

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Старинное поверье, мол с Покрова до Радоницы не стоит ходить на кладбище, связано не с мистическим запретом, а с суровыми бытовыми условиями прошлого. Как рассказал интернет-изданию Regions.ru священник Матвей Степанов, короткий зимний день, заснеженные дороги и риск потревожить скрытые снегом чужие могилы делали такие визиты небезопасными.

Однако в наши дни церковь не накладывает ограничений на время посещения могил, подчёркивая, что память об усопших не зависит от сезона. Главным является молитвенный настрой и добрые помыслы, с которыми человек приходит к усопшим.

«Нет никакого церковного запрета на посещение кладбищ зимой. Если человек умирает зимой, его же хоронят, не дожидаясь весны», — подчеркнул священник.

Священник назвал две причины для появления новых молитв
Ранее священник объяснил, можно ли ходить в храм со своими свечками. По его словам, покупка свечей в храме представляет собой не просто приобретение символа молитвы, а конкретную жертву богу и вклад в обеспечение жизни дома божьего.

