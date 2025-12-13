Земля беззащитна перед «инопланетным кораблём». 3I/ATLAS сблизится с нами уже 19 декабря

Если несущийся к Земле межзвёздный объект 3I/ATLAS имеет искусственное происхождение, он может представлять реальную угрозу для человечества. Об этом сообщает газета The Daily Star со ссылкой на заявления астрофизика Гарвардского университета Ави Леба.

Леб отметил, что на данный момент у землян нет никаких протоколов действий на случай контакта с инопланетными технологиями.

Астрофизик также указал на опасность изменения траектории объекта, что может привести к его столкновению с нашей планетой. Он подчеркнул, что в случае выживания после подобного контакта человечество, вероятно, мобилизует колоссальные ресурсы на создание планетарной системы защиты.

«Если 3I/ATLAS имеет технологическое происхождение, он может представлять угрозу для человечества. У нас нет протокола реагирования на инопланетные технологии, но после первого контакта (если мы выживем) появится политическая воля инвестировать триллионы долларов в систему предупреждения и перехвата, которая будет делать детальные снимки аномальных межзвёздных объектов», — цитирует издание слова учёного.

Ранее телескоп Hubble предоставил точные данные о движении межзвёздной кометы 3I/ATLAS, которую некоторые учёные считают «кораблём пришельцев». Эксперты полагают, что 19 декабря этот объект приблизится к Земле на минимальное расстояние около 270 млн км, после чего начнёт удаляться.