13 декабря, 08:58

Бригада колумбийских наёмников полегла у Волчанска, их хоронили в Киеве из-за отказа забрать тела

В ходе освобождения города Волчанск российские войска столкнулись не только с украинскими бригадами, но и с иностранными наёмниками из Латинской Америки, включая колумбийцев.

Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«Их обезображенные тела до сих пор хоронят после процедуры опознания. Вчера в Киеве похоронили двух боевиков-наёмников из Колумбии с позывными Тайсон и Авантуреро», — говорится в сообщении.

Под Волчанском разбили подразделение колумбийских наёмников ВСУ. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 5 канал

Колумбийская сторона, кстати, не забирала тела погибших бойцов, предположительно, из-за отсутствия родственников в Колумбии. В итоге Тайсона и Авантуреро хоронили в Киеве.

Ранее стало известно, что командование ВСУ отправило примерно 300 бразильских наёмников для попытки отбить у российских войск участок Купянска. Иностранный легион сосредоточился в районах сёл Соболевка и Мировое с целью вернуть хотя бы часть города. Однако атака была остановлена в самом начале: российская авиация нанесла удары авиабомбами ФАБ-500, уничтожив до 40 наёмников одновременно. В итоге все легионеры погибли, а попытка штурма провалилась.

