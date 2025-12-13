Россиянам напомнили о праве отказаться работать в новогодние праздники

В России работодатель не имеет права вызывать сотрудника без его согласия на работу в праздничные, в том числе новогодние, дни. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Он подчеркнул, что есть редкие исключения, когда речь идёт о катастрофах и несчастных случаях.

«Работодатель не вправе вызвать сотрудника на работу в праздники только при наличии своего желания. Для работы сотрудника в выходной день нужно получить его согласие, кроме исключительных случаев (обоснование: ч. 2, 3, 5 ст. 113, ч. 1 ст. 290 Трудового кодекса РФ). Если работник отказывается трудиться, то принудить его работодатель не вправе», — пояснил Машаров.

Работник должен явиться на работу без своего согласия только в случае необходимости «устранить последствия катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия», а также для предотвращения ЧС. Кроме того, это допускается при несчастных случаях, уничтожении или повреждении имущества работодателя или гособъектов. Работника могут принудительно вызвать и в период военного положения в стране или при ЧС (наводнения, пожары, голод, землетрясения, эпидемии). Машаров отметил, что в праздники работают и те сотрудники, функции которых включают обслуживание населения или неотложный ремонт, а также труд творческих работников регулируется особым образом.

