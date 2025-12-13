Следователи завели дело по факту хищения у Росгвардии почти 40 млн рублей

Уголовное дело о хищении почти 40 миллионов рублей по государственному оборонному заказу Росгвардии возбудил военный следственный отдел СК по Балашихинскому гарнизону. Информацию об этом подтвердили представители правоохранительных органов.

«Руководством строительной компании ООО «Виту проект» и неустановленными должностными лицами ФГКУ «четвёртый центр заказчика-застройщика Росгвардии» были похищены 39,6 млн рублей при выполнении гособоронзаказа на строительные работы», — передаёт информацию TACC.

По данным следствия, генеральный директор фирмы Сергей Архипов и его заместитель Александр Захариков заключили с ведомством контракт. Его исходная стоимость позднее была увеличена с 374 до 426 миллионов рублей. После получения аванса на 211 миллионов руководство компании вместе с неустановленными лицами со стороны заказчика похитили часть средств.

Правоохранители установили, что реальная стоимость выполненных работ составила лишь 55 миллионов рублей. При этом подрядчик отчитался об объёмах на сумму 242 миллиона рублей. Впоследствии компания без объяснений полностью прекратила строительную деятельность на объекте.

Контракт с ненадёжным подрядчиком был расторгнут Росгвардией в одностороннем порядке. По итогам проведённой проверки следователи зафиксировали ущерб на общую сумму 39,6 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что почтовые сотрудники в Новосибирской области инсценировали поджог служебного автомобиля, чтобы скрыть хищение почти 9,8 миллиона рублей. Следствие установило, что водитель остановил автомобиль во время маршрута, сложил на инкассаторские сумки полиэтиленовые пакеты и целенаправленно поджёг их зажигалкой. Перед этим он изъял из сумок всю находившуюся там наличность. Затем мужчина сообщил о якобы случившемся в салоне возгорании.