Минобороны России подтвердило удар по портовой инфраструктуре ВСУ

ВС России нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры Украины, которая используется в интересах ВСУ. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что применялась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Напомним, сообщалось, что ночной удар по объектам ВСУ в Одессе стал самым массовым для всего юга Украины. По данным источников, большинство воздушных целей атаковали с северного направления. Это означает, что они преодолели значительное расстояние над территорией Украины, не будучи перехваченными.