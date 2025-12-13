Минобороны отчиталось об ударах возмездия «Кинжалами» по целям на Украине

В ответ на атаки по гражданским объектам России Вооружённые Силы РФ нанесли масштабный удар по военно-промышленному комплексу Украины. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Ночная атака была проведена с применением высокоточного оружия наземного и морского базирования, аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников дальнего действия. Целями стали предприятия ВПК и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие их работу.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сказано в публикации.

Самый сильный урон был нанесён по объектам в Одессе и Одесской области. Российские ракеты и дроны сравняли с землёй ТЭЦ, из-за чего во всём городе пропало электричество. Удар пришёлся как раз по одесской теплоэлектроцентрали.