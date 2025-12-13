Путин в Индии
13 декабря, 09:35

Минобороны отчиталось об ударах возмездия «Кинжалами» по целям на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

В ответ на атаки по гражданским объектам России Вооружённые Силы РФ нанесли масштабный удар по военно-промышленному комплексу Украины. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Ночная атака была проведена с применением высокоточного оружия наземного и морского базирования, аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников дальнего действия. Целями стали предприятия ВПК и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие их работу.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сказано в публикации.

В Одессе от взорванной электроподстанции в небо взмывает огненный столб

Самый сильный урон был нанесён по объектам в Одессе и Одесской области. Российские ракеты и дроны сравняли с землёй ТЭЦ, из-за чего во всём городе пропало электричество. Удар пришёлся как раз по одесской теплоэлектроцентрали.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

