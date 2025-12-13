ПВО РФ за сутки сбила два снаряда HIMARS и 169 беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали два снаряда РСЗО HIMARS и 169 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолётов, 283 вертолёта, 102 347 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 524 танка и других боевых бронированных машин, 1 630 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 872 орудия полевой артиллерии и минометов, 48 940 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией России 41 украинский беспилотник. Самая массированная атака была зафиксирована в Саратовской области, где сбили 28 БПЛА. Также сообщалось об уничтожении четырёх дронов над Воронежской и Ростовской областями, двух — над Белгородской областью и Крымом, ещё один беспилотник был перехвачен в Волгоградской области.