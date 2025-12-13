Путин в Индии
Регион
13 декабря, 09:36

ПВО РФ за сутки сбила два снаряда HIMARS и 169 беспилотников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали два снаряда РСЗО HIMARS и 169 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолётов, 283 вертолёта, 102 347 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 524 танка и других боевых бронированных машин, 1 630 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 872 орудия полевой артиллерии и минометов, 48 940 единиц специальной военной автомобильной техники.

Силы ПВО отразили украинскую атаку на севере Ростовской области

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией России 41 украинский беспилотник. Самая массированная атака была зафиксирована в Саратовской области, где сбили 28 БПЛА. Также сообщалось об уничтожении четырёх дронов над Воронежской и Ростовской областями, двух — над Белгородской областью и Крымом, ещё один беспилотник был перехвачен в Волгоградской области.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
