13 декабря, 09:25

К Европе обратились с громким заявлением о войне с Россией

На Западе прозвучало резкое заявление о необходимости отказаться от курса на военное противостояние с Россией. Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Европа не должна втягиваться в конфликт с Москвой и должна пересмотреть свою политику.

«Мы должны избежать войны с Россией, восстановить диалог», — пишет он в соцсети X. Политик также отметил, что США при администрации Дональда Трампа ясно дали понять: Россия не является врагом Запада. По мнению Мемы, проблему для Европы представляет сам Европейский союз.

Тем временем генсек НАТО Марк Рютте говорит, что Европа якобы является «следующей целью России» и призывает готовиться к масштабному сражению с русскими, сравнимому с войнами предков. В ответ политолог Фёдор Лукьянов напомнил занятную биографиию отца Рютте.

