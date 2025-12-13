ВСУ в Красноармейске расстреляли семью и убили женщину топором

В Красноармейске ДНР военные Украины расстреляли мирного жителя и зарубили его супругу топором. Об этом рассказала местная жительница Светлана в эфире телеканала «Россия-1».

«У нас были соседи, виделись каждый день, ходили все вместе к одному колодцу. Лично я сама видела, зашли пять (солдат ВСУ — прим. Life.ru). Как выходили, я не видела, потому что я спряталась, но слышала очередь (автоматную — прим. Life.ru). Два дня мы не знали, что там произошло, потому что не встречались за водой, мы не выходили. На третий день мы аккуратненько туда пошли и увидели расстрелянного Антона в спину, и топором убитая его жена», — сказала она.

По словам женщины, расправа произошла после того, как в дом соседей зашли украинские военные. Очевидице пришлось спрятаться, однако она слышала автоматную стрельбу. В течение нескольких дней жители не выходили из укрытий и не знали, что произошло. Позднее, когда удалось добраться до дома, они обнаружили мужчину, застреленного в спину, и его супругу со смертельными ранами от топора. Погибших похоронили на месте, опознав по найденным документам.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области удары со стороны Киева привели к гибели двух человек, ещё трое получили ранения. В Голопристанском муниципальном округе удар по гражданскому автомобилю стал причиной смерти женщины и мужчины, а ещё двое взрослых были доставлены в Скадовскую ЦРБ. В результате обстрелов временно остались без электроснабжения тысячи жителей.