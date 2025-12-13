Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 09:47

Отряд Центра «Э» взял под стражу московского студента за сторис из спортзала

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Студента одного из московских колледжей привлекли к ответственности после публикации сторис из спортзала. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», в сентябре и октябре молодой человек выкладывал видео тренировок, закрывая лицо гифкой с запрещённым в России неонацистским символом «чёрное солнце».

Видео © Telegram-канал «Осторожно, новости»

В профиле он также называл себя сторонником запрещённой организации «М.К.У.»*, утверждая при этом, что это «сатира» и он «патриот России». 2 декабря студента задержали сотрудники Центра «Э». Суд признал его виновным по трём эпизодам статьи 20.3 КоАП РФ — демонстрация экстремистской символики.

Москвича арестовали на 10 суток за «Чёрное солнце» нацистов на локте
Москвича арестовали на 10 суток за «Чёрное солнце» нацистов на локте

Ранее в Краснодарском крае супруги во время праздничного застолья исполнили песню на украинском языке, в тексте которой были фразы, оскорбляющие российскую армию. Снятый ролик пара разместила в соцсети. Обоим назначен штраф.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

* Признана Верховным судом РФ террористической организацией, запрещена в России

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar