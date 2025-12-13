Отряд Центра «Э» взял под стражу московского студента за сторис из спортзала

Студента одного из московских колледжей привлекли к ответственности после публикации сторис из спортзала. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», в сентябре и октябре молодой человек выкладывал видео тренировок, закрывая лицо гифкой с запрещённым в России неонацистским символом «чёрное солнце».

В профиле он также называл себя сторонником запрещённой организации «М.К.У.»*, утверждая при этом, что это «сатира» и он «патриот России». 2 декабря студента задержали сотрудники Центра «Э». Суд признал его виновным по трём эпизодам статьи 20.3 КоАП РФ — демонстрация экстремистской символики.

Ранее в Краснодарском крае супруги во время праздничного застолья исполнили песню на украинском языке, в тексте которой были фразы, оскорбляющие российскую армию. Снятый ролик пара разместила в соцсети. Обоим назначен штраф.

