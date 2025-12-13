Максимальный размер больничного в 2026 году увеличится до 207 тысяч рублей

С 2026 года максимальный размер выплат по больничным листам составит более 207 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила депутат и член профильного комитета Светлана Бессараб, отметив, что это станет новым этапом изменения социальной поддержки.

«Исходя из требований законодательства, минимальный больничный не может быть ниже, чем величина минимального размера оплаты труда (МРОТ). Максимальный его размер с 2026 года составит более 207 тысяч рублей в месяц», – пояснила Бессараб.

В 2025 году максимальные выплаты по листкам нетрудоспособности составляют чуть более 172 тысяч рублей в месяц, поэтому увеличение в 2026 году будет существенным. Размер пособия зависит от среднего дневного заработка и страхового стажа: при стаже от шести месяцев до пяти лет он составит 60 % от зарплаты, от пяти до восьми лет – 80 %, а работники со стажем более восьми лет будут получать полную сумму среднего заработка.

Особые условия предусмотрены для родителей, ухаживающих за детьми до семи лет: им положено 100 % пособия, исходя из среднего заработка, но не выше установленного максимума, независимо от трудового стажа. Нижняя граница выплат остаётся на уровне МРОТ.

Ранее сообщалось, что с 1 июня по 1 октября 2026 года работающие родители смогут подать заявление на возврат части уплаченного НДФЛ. Размер возврата, порядок получения и оформления заявления будут определяться согласно установленным правилам.