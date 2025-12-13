Стало известно, кому из водителей нужно менять права в 2026 году

Водительские удостоверения, срок действия которых истёк в 2023 году и был автоматически продлён ещё на 3 года, необходимо переоформить. Об этом сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Все водительские удостоверения, которые действовали до конца 2025 года, они продлеваются на три года. Автоматическое продление прав до 31 декабря 2025 года действует и всё. Если у вас заканчивается срок действия водительского удостоверения 1 января 2026 года, то вы должны поменять его. Никакого автоматического продления на 3 года не будет», — сказал он TACC.

Воропаев уточнил, что граждане, чьи права продлили с 1 января по 31 декабря 2023 года, обязаны пройти процедуру замены документов в 2026 году. При управлении автомобилем с недействительными правами предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что с 12 по 14 декабря в России пройдут массовые проверки водителей. Цель рейдов — выявление и пресечение управления транспортом в состоянии опьянения. Мероприятия планируются в Кировской, Липецкой, Пензенской, Смоленской, Самарской, Херсонской, Ульяновской областях и ряде других регионов страны.