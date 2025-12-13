Снесло сцену и повалило деревья: Мощнейший шторм накрыл центральные и южные регионы России

С вечера 12 декабря в центральных и южных регионах России бушует мощный шторм с сильным ветром. Погодный катаклизм вызвал значительные разрушения и сбои в работе транспорта. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Так, в Белгороде и Воронеже ветер повалил десятки деревьев, повредив множество автомобилей. В Волгограде штор сорвал палатку на местном рынке, а также спровоцировал задержки и отмены авиарейсов, включая отменённый вылет самолёта в Москву. В Ставропольском крае, в Железноводске, шторм снёс сцену на Курортном озере.

В Саратове же из-за сильно ветра и снега упало дерево, которое перекрыло движение по Новоузенской улице. Кроме того, в Крыму из-за неблагоприятных погодных условий с якоря сорвало малый буксир-ледокол «Капитан Мошкин» и судно технического флота «Днестр». Оба судна сейчас дрейфуют в юго-восточном направлении в Азовском море.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала осенне-зимнего периода. Резкое снижение температуры связано с прохождением холодного атмосферного фронта через центральные области Европейской России. Если утром в пятницу в столице было около +5°C, то к 16 часам температура опустилась ниже 0°C. В ночь на субботу на ВДНХ зафиксировали температуру -5,8°C, что стало новым рекордом сезона, превзойдя предыдущий показатель от 16 ноября, когда было -4,3°C.