Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 10:33

Актёр фильма «День хомячка» умер на 92-м году жизни

Народный артист Башкортостана, актер Муллаян Суяргулов. Обложка © bashdram

Народный артист Башкортостана, актер Муллаян Суяргулов. Обложка © bashdram

На 92-м году жизни скончался народный артист Башкортостана, актёр Мулиян Суяргулов. Об этом сообщили в пресс-службе Башкирского драмтеатра имени Мажита Гафури.

«Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного. Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.

Прощание с актёром состоится 14 декабря в Башкирском драмтеатре имени Мажита Гафури. Суяргулов стал членом труппы театра драмы в 1959 году и за годы работы создал множество ярких сценических образов. Помимо театральной деятельности, актёр снялся в фильмах «День хомячка» и «Жажда», оставив заметный след в киноискусстве.

Глава Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник скончался на 78-м году жизни
Глава Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник скончался на 78-м году жизни

Ранее сообщалось, что на 73-м году жизни скончался бывший главный режиссёр Балаковского драматического театра и заслуженный артист Казахстана Олег Прядко. Его сын Борис отметил, что отец был талантливым театральным деятелем, писателем и поэтом, а также лучшим отцом. Олег Борисович родился 30 августа 1953 года, начинал карьеру в Днепропетровске, а с 1978 года работал в Кустанайском областном драматическом театре.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • утраты
  • Общество
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar