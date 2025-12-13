Актёр фильма «День хомячка» умер на 92-м году жизни

На 92-м году жизни скончался народный артист Башкортостана, актёр Мулиян Суяргулов. Об этом сообщили в пресс-службе Башкирского драмтеатра имени Мажита Гафури.

«Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного. Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.

Прощание с актёром состоится 14 декабря в Башкирском драмтеатре имени Мажита Гафури. Суяргулов стал членом труппы театра драмы в 1959 году и за годы работы создал множество ярких сценических образов. Помимо театральной деятельности, актёр снялся в фильмах «День хомячка» и «Жажда», оставив заметный след в киноискусстве.

Ранее сообщалось, что на 73-м году жизни скончался бывший главный режиссёр Балаковского драматического театра и заслуженный артист Казахстана Олег Прядко. Его сын Борис отметил, что отец был талантливым театральным деятелем, писателем и поэтом, а также лучшим отцом. Олег Борисович родился 30 августа 1953 года, начинал карьеру в Днепропетровске, а с 1978 года работал в Кустанайском областном драматическом театре.