Появились свидетельства о том, что украинские военные скрывали реактивную систему HIMARS возле шахты в Красноармейске (Покровске) ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал местный житель, беженец Валерий Дрига.

По его словам, установку прятали в посадке недалеко от террикона шахты «Красноармейская Западная» в Красноармейске. Объект охраняли два джипа с людьми, на форме которых были нашивки с символикой США.

«HIMARS прятали они (ВСУ) в посадке, недалеко от террикона, где мы работали (в шахте), и два джипа с охраной. Там (у охраны) были нашивки американские, США», — сказал мужчина.

Свидетель добавил, что с дороги, мимо которой он проходил на работу, наблюдал экипажи с иностранной техникой возле шахты. Саму пусковую установку, по его словам, маскировали в посадке ниже уровня этой дороги.

Ранее женщина из Красноармейска рассказала, как военнослужащие ВСУ расстреляли мирного жителя и зарубили топором его жену. По словам девушки, это были их соседи, с которыми они виделись каждый день и ходили вместе к колодцу.