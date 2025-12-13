Путин в Индии
13 декабря, 10:35

Гарнизон ВСУ прятал HIMARS с американской охраной у шахты в Красноармейске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Появились свидетельства о том, что украинские военные скрывали реактивную систему HIMARS возле шахты в Красноармейске (Покровске) ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал местный житель, беженец Валерий Дрига.

По его словам, установку прятали в посадке недалеко от террикона шахты «Красноармейская Западная» в Красноармейске. Объект охраняли два джипа с людьми, на форме которых были нашивки с символикой США.

«HIMARS прятали они (ВСУ) в посадке, недалеко от террикона, где мы работали (в шахте), и два джипа с охраной. Там (у охраны) были нашивки американские, США», — сказал мужчина.

Свидетель добавил, что с дороги, мимо которой он проходил на работу, наблюдал экипажи с иностранной техникой возле шахты. Саму пусковую установку, по его словам, маскировали в посадке ниже уровня этой дороги.

ПВО РФ за сутки сбила два снаряда HIMARS и 169 беспилотников ВСУ
Ранее женщина из Красноармейска рассказала, как военнослужащие ВСУ расстреляли мирного жителя и зарубили топором его жену. По словам девушки, это были их соседи, с которыми они виделись каждый день и ходили вместе к колодцу.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

