Президент США Дональд Трамп активизировал давление на Владимира Зеленского с целью добиться от него уступок. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники.

В эти выходные в Берлине глава киевского встретится с европейскими лидерами, где ожидается также участие спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Источники сообщают, что переговоры проходят интенсивнее, чем когда-либо с начала конфликта между Россией и Украиной.

«Стратегия Трампа может заключаться в использовании внутренней слабости украинского президента после коррупционного скандала», — пояснили авторы.

Отмечается, что глава Белого дома оказывает значительное давление на Зеленского, чтобы подвинуть его к компромиссам. Судьба Украины может серьёзно проясниться именно в эти дни — среди сигналов этому служит неожиданное присутствие на встрече не только Уиткоффа, но и Джареда Кушнера, помощника американского президента.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не поддерживает план урегулирования конфликта, который предложен Вашингтоном. В комментариях для журналистов президент США отметил, что эта концепция сделки нравится многим сторонам, за исключением главы киевского режима.