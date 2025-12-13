Полиция Сочи начала проверку из-за «аморальных» вечеринок подростков

В Сочи полиция начала проверку по факту распространения в Сети информации о том, что некая event-компания зазывает подростков на аморальные вечеринки. В анонсах к «мероприятию» упоминаются и предлагаемые песни, где есть нецензурная брань и пропаганда наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, в которой автор сообщает о том, что в Сочи event-компания организовывает вечеринки для несовершеннолетних, на которых пропагандируется аморальный образ жизни», — сказано в тексте.

