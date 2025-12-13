В Якутии возбудили дело по факту отравления детей хлором в бассейне в Нерюнгри

В Якутии следователи завели уголовное дело по факту отравления детей парами хлора в бассейне города Нерюнгри. Изучается техническая документация объекта, проведены опросы и осмотр места происшествия. Об этом рассказали в региональном СК.

Дети отравились хлором в бассейне в Якутии. Фото © Telegram / Следком Якутии

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по сообщению об отравлении 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет вечером 12 декабря 2025 года после посещения секции плавания в бассейне ФОК», — сказано в тексте.

Всего пострадавшими числятся 13 несовершеннолетних. По данным СК, сейчас их состояние стабильное, все уже отпущены после госпитализации домой на амбулаторное лечение. Угрозы жизни и здоровью детей нет.

Накануне сообщалось, что в бассейне «Шахтёр» в якутском городе Нерюнгри во время соревнований по плаванию пострадали 13 подростков. Причиной инцидента стала чрезмерная концентрация паров хлора в воде. У пострадавших отравление и поражения глаз. Прокуратура начала проверку.