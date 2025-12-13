Прокуратура начала проверку после отравления детей хлором в якутском бассейне

Прокуратура Якутии начала проверку после инцидента в бассейне, где отравились 13 детей. Как сообщили в ведомстве, работа плавательного бассейна ГБУ ДО РС(Я) «Спортивная школа по футболу» в городе Нерюнгри приостановлена.

11 детей были доставлены в больницу скорой помощью, ещё двое обратились самостоятельно. По сообщению республиканского Минздрава, всем пострадавшим оказали необходимую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в селе Октемцы (Якутия) произошёл пожар, унесший жизни пяти человек. Среди погибших — двое детей. К тушению пожара были привлечены силы республиканской пожарной охраны: 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.