13 декабря, 11:05

Более 1,1 млн вопросов поступило на прямую линию с Путиным

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило более 1,1 миллиона вопросов. Об этом сообщили в официальном канале Кремля в мессенджере MAX.

«Более 1,1 миллиона вопросов поступило в адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

По данным на 12:00, на прямую линию поступило 459 тысяч звонков, 251 тысяча вопросов через мессенджер Max, 176 тысяч СМС-сообщений и 136 тысяч обращений через соцсети. Также 40 тысяч вопросов пришло через сайт, 32 тысячи — через ММС, и 14 тысяч — через специальное приложение.

Пожелания сил и здоровья Путину поступают на прямую линию в большом объёме
Пожелания сил и здоровья Путину поступают на прямую линию в большом объёме

Ранее сообщалось, что часть обращений граждан уже получила решения. Оперативные жалобы — особенно медицинские и связанные с явной несправедливостью — обрабатываются сразу.

Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом пройдут 19 декабря в совмещённом формате. Такой формат впервые был использован в 2020 году, а с 2023 года мероприятие проводится под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
