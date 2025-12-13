Президент России Владимир Путин может считаться победителем в украинском конфликте из-за успехов российской армии и раскола на Западе. К такому выводу пришло американское издание Foreign Policy в своём аналитическом материале.

Авторы статьи утверждают, что на Западе больше не существует единства, в то время как в российском обществе наблюдается обратная ситуация. Публикация также указывает, что условия на фронте, включая приближающуюся зиму, складываются благоприятно для ВС РФ. При этом для главаря киевского режима Владимира Зеленского ситуация развивается негативным образом.

Издание отмечает, что украинские силы столкнулись с проблемой снарядного и кадрового голода, а также с регулярными перебоями в электроснабжении. Вместе с тем глубина раскола на Западе подтверждается, в частности, положениями новой стратегии национальной безопасности США, где говорится, что Европе грозит «цивилизационная гибель».

«В совокупности сочетание всех этих факторов вполне может означать, что Владимир Путин уже победил», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп активизировал давление на Владимира Зеленского, чтобы добиться от него политических уступок. Стратегия Трампа может заключаться в использовании внутренней слабости главаря киевского режима после громкого коррупционного скандала в стране. Эта ситуация, по мнению аналитиков, создаёт дополнительный рычаг влияния на власти Украины.