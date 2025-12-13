«Роснано» хочет взыскать 11,9 млрд руб. с Чубайса и других ответственных за проект Crocus

Группа «Роснано» предъявила иск о взыскании 11,9 миллиарда рублей в качестве компенсации убытков с лиц, отвечавших за реализацию проекта Crocus, включая экс-главу компании Анатолия Чубайса. Информацию об этом передали РИА «Новости» в пресс-службе корпорации.

В компании пояснили, что иск направлен на привлечение к ответственности лиц, курировавших одобрение и реализацию проекта по созданию производства магниторезистивной памяти с 2011 по 2020 годы. Это действие является частью планомерной работы по восстановлению капитала и репутации госкомпании, которая ведётся совместно с правоохранительными органами. Помимо Анатолия Чубайса, возглавлявшего «Роснано» с 2008 по 2020 год, в список ответчиков вошли бывшие члены правления Юрий Удальцов, Олег Киселёв и другие кураторы проекта.

Директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов заявил, что на протяжении девяти лет реализации проекта ответственные лица нарушали внутренние нормативные акты компании. По его словам, финансирование убыточного и непривлекательного проекта бесконтрольно увеличивалось, несмотря на регулярные срывы контрольных точек. Компания намерена продолжать защиту своих интересов всеми доступными правовыми способами.

«Проект, стартовавший в 2011 году в целях создания уникального для страны производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM, не достиг первоначальных целей, а возможности возврата значительной части вложенных средств утрачены», — сказал Фролов.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор фигурантам дела об афере с особняком Чубайса. Они получили сроки до 7 лет.