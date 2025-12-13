Экстрасенсы начали изгонять из квартир «духов прежних хозяев» из-за «схемы Долиной»

Экстрасенсы за деньги начали очищать квартиры «от духов прежних жильцов» на фоне «схемы Долиной». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА, проведшая свой собственный эксперимент с участием подставной москвички.

Разговор с экстрасенсом. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В сети нашли объявление 52-летнего психолога-эзотерика Андрея Пасынкова, который предлагал избавить старое жильё от духов прошлых жильцов. За 8000 рублей он, посмотрев фотографии случайной квартиры из интернета, сразу заявил во время онлайн-консультации, что в этих стенах всё ещё витают «сущности бывших хозяев». Особое внимание его привлёк задний правый угол.

Пасынков уверял, что лично чистил московские квартиры и что именно женщины, переживая из-за возраста и глядя в зеркало, неосознанно привлекают этих «сущностей», мечтая помолодеть. Он порекомендовал в таких случаях всем проводить платную «чистку» помещения.

