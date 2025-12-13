В Подмосковье нашлась пенсионерка, которую выгнали из жилья по «схеме Долиной наоборот»
Обложка © Telegram / SHOT
В Московской области нашлась 72-летняя Галина Егоровна, которая пропала после того как её незаконно выселили из квартиры по вине арендаторов. Те набрали долгов под залог её квартиры, не смогли их выплатить, и жильё перешло к новому собственнику. Об этом пишет SHOT.
Пенсионерка из Люберец рассказала, как её выгнали из квартиры. Видео © Telegram / SHOT
Как рассказала пожилая женщина, квартиру несколько раз арестовывали, а после выставили на торги за 3,5 миллиона рублей. Всё из-за квартиранта, оформившего кредит, но не погасившего его. В итоге квартиру продали в марте 2024 года. Новый хозяин — мужчина из Подольска, который несколько раз приходил к 72-летней бабушке и требовал, чтобы пенсионерка быстрее выписалась. Суд поддержал нового владельца. Мужчина пришёл к бабушке с силой выгнал её, а мебель выкинул на улицу.
«Я говорю, мне 72 года, это моё единственное жильё. Он говорит: «Меня это не интересует». Вытащили мне две куртки и выгнали на лестницу. Говорю, дайте мне хотя бы одеться, забрать вещи», — поделилась старушка.
По словам Галины Егоровны, её вытолкали в подъезд, не дали собрать вещи и найти новое жильё. Сейчас пенсионерке сняли жильё, но куда ей идти дальше, она не знает. Квартира была её единственной недвижимостью.
Напомним, в Люберцах 72-летняя женщина оказалась на улице вместе со своими вещами, поскольку арендаторы, которым она 23 года сдавала жильё, оформили на неё долг под залог квартиры и не смогли выплатить. При этом раньше они хорошо общались, поэтому пенсионерка даже прописала их у себя. Бывший арендатор, лишивший её жилья, увёз пенсионерку и скрывает, где она находится. Кошку пенсионерки приютили соседи, а собака отдана на передержку. Волонтёры вели поиски женщины.
