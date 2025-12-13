Автора видео с курящим рэпером-срочником Macan отправили на гауптвахту

Повара дивизии оперативного назначения им. Дзержинского отправили на гауптвахту за съёмку рэпера Macan (Андрея Косолапова), курящего в неположенном месте. А вот самого звёздного срочника за нарушение не наказали, рассказал Telegram-канал Mash.

Рэпер Macan в армии. Фото © Telegram / Mash

Повара отправили на гауптвахту за съёмку Макана, курящего в неположенном месте. Видео © Telegram / Mash

На видео — первый день срочной службы Андрея Косолапого, снятый на смартфон поваром ЦСН «Витязь». Парень зафиксировал курящую звезду и опубликовал эти кадры в Сети. В итоге видео заметили в службе безопасности государственной тайны подразделения и назначили работнику кухни арест на срок до 30 дней. Самому Косолапову за курение вне курилки не предъявили претензий.

Ранее Life.ru сообщил, что рэпер Macan хорошо адаптировался на службе. С самого первого дня Андрею Косолапову было предоставлено личное сопровождение — человек, который обеспечивает его комфорт и защищает от возможных сложностей. Кроме того, певцу разрешили неограниченно пользоваться мобильным телефоном, в отличие от других срочников, которые могут общаться с близкими только по выходным.