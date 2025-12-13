Путин в Индии
13 декабря, 11:32

Автора видео с курящим рэпером-срочником Macan отправили на гауптвахту

Фото © Telegram/Росгвардия

Повара дивизии оперативного назначения им. Дзержинского отправили на гауптвахту за съёмку рэпера Macan (Андрея Косолапова), курящего в неположенном месте. А вот самого звёздного срочника за нарушение не наказали, рассказал Telegram-канал Mash.

Рэпер Macan в армии. Фото © Telegram / Mash

Повара отправили на гауптвахту за съёмку Макана, курящего в неположенном месте. Видео © Telegram / Mash

На видео — первый день срочной службы Андрея Косолапого, снятый на смартфон поваром ЦСН «Витязь». Парень зафиксировал курящую звезду и опубликовал эти кадры в Сети. В итоге видео заметили в службе безопасности государственной тайны подразделения и назначили работнику кухни арест на срок до 30 дней. Самому Косолапову за курение вне курилки не предъявили претензий.

Рэперу Макану на службе пришли штрафы за старые нарушения

Ранее Life.ru сообщил, что рэпер Macan хорошо адаптировался на службе. С самого первого дня Андрею Косолапову было предоставлено личное сопровождение — человек, который обеспечивает его комфорт и защищает от возможных сложностей. Кроме того, певцу разрешили неограниченно пользоваться мобильным телефоном, в отличие от других срочников, которые могут общаться с близкими только по выходным.

Наталья Афонина
