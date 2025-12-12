Охрана, телефон, перекуры: Стало известно, почему срочной службе Macan можно позавидовать

Удивительные и завистливые условия службы российского рэпера Macan стали известны Mash. Звёздному военнослужащему Андрею Косолапову с первого дня было выделено личное сопровождение — человек, который заботится о его комфорте и защищает от возможных неприятностей. Кроме того, ему разрешили неограниченно пользоваться мобильным телефоном, в то время как остальные срочники могут общаться с родными только по выходным.

Рэперу Macan разрешены неограниченные перекуры во время срочной службы в Подмосковье. Фото © Telegram / Mash

Косолапов стал единственным солдатом в офицерской роте элитного ЦСН «Витязь». В результате он носит офицерскую форму, однако с некоторыми отклонениями от устава: без портупеи и с неправильно зашнурованными берцами. Остальным солдатам даны строгие указания по поведению в присутствии рэпера: запрещено занимать деньги, фотографироваться и делиться информацией о его деятельности с родственниками.

Дополнительно, Macan разрешено продолжать свою профессиональную деятельность, что позволяет ему участвовать в рекламных проектах и выполнять обязательства перед лейблом. Это исключает риск потери активности во время службы.

Несмотря на все привилегии, сослуживцы характеризуют Андрея положительно. Он активно участвует в физической подготовке и не отказывается от еды в столовой. Но очевидно, что ему непросто соблюдать распорядок дня и находиться в условиях изоляции от привычного мира, вдали от зоны комфорта.