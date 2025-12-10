Путин в Индии
10 декабря, 11:28

Рэперу Макану на службе пришли штрафы за старые нарушения

Обложка © ТАСС / Арина Антонова

Пока рэпер Макан (Андрей Косолапов) проходит службу, ему продолжают приходить штрафы с «гражданки». По информации телеграм-канала Mash, накопились три забытых неустойки: два раза он не оплатил парковку и один раз нарушил разметку. Штраф за просрочку выставили ещё в апреле, и общая сумма долга перевалила за 19 тысяч рублей.

Тем временем его BMW M5, на которой артист и накатал все нарушения, зависла в продаже. Изначально Макан хотел за машину 10,5 млн и уверял, что цену не снизит: «тачка с историей». Но желающих не нашлось — стоимость упала до 8,5 млн. Покупатели, похоже, не горят желанием брать битую «бэху», в которой музыкант оказался в ДТП в августе.

Обед по расписанию: Рэпера Macan сняли на видео в армейской столовой

Напомним, что рэпер Macan 28 ноября отправился на срочную службу в армию. Артист не стал уезжать за границу, а показал, по мнению Екатерины Мизулиной, правильный пример для молодёжи. Однако не всё так однозначно — в Сети очень быстро появились слухи о привилегированном положении рэпера в армии. Он не проводит уборку территории, ест отдельно от всех и постоянно находится под надзором офицеров.

