Певец Филипп Киркоров ответил, о чём жалеет больше всего в жизни

Народный артист России Филипп Киркоров был на премьере новогоднего фильма, где ему досталась роль криминального авторитета. Для перевоплощения ему пришлось несколько часов наносить сложный грим, включая крупный шрам на правой щеке. Об этом он рассказал журналистам Пятого канала.

«Я в жизни вообще ни о чём не жалею! Никогда!», — заявил музыкант

По словам Киркорова, татуировки, которые требовались по сценарию, наносить не пришлось, так как певец за годы уже покрыл ими почти всё тело. Он признался, что съемки были непростыми, но помогла команда профессионалов. Певец выразил благодарность всем, кто работал над фильмом, и отметил, что с удовольствием поностальгировал по советскому кино.

После съёмок артисту пришлось восстанавливаться — кожа страдала от тяжёлого грима. Киркоров прошёл ряд восстановительных процедур, подчеркнув, что грим не проходит бесследно, и коже требуется отдых. Сейчас певцу особенно важно поддерживать форму, так как он готовится к концертам.

Ранее сообщалось, что дочь Филиппа Киркорова, Алла-Виктория, заметно повзрослела за прошедший год. Артист с удивлением отметил, что уже в 14 лет его дочь ведёт с ним интеллектуальные беседы. Киркоров с облегчением отметил, что его ребёнок успешно преодолел сложный переходный возраст.