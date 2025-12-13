Путин в Индии
13 декабря, 11:44

Главаря банды «оренбургских киллеров» задержали за серию заказных убийств

В России задержан Алексей Худаев, которого считают лидером банды «оренбургских киллеров». Он был последним из участников ОПГ, кому удавалось скрываться от правосудия, сообщает kp.ru. По данным издания, мужчина подозревается в организации серии заказных убийств.

Задержание произошло за пределами Оренбургской области, однако уголовное дело планируется рассматривать именно в Оренбурге. Худаев был объявлен в международный розыск после исчезновения в 2020 году. Остальные участники преступной группы были задержаны и осуждены ранее: один умер в СИЗО, четверо получили от 17 до 21 года лишения свободы.

Ранее в доме у жителя Свердловской области обнаружили немалый арсенал оружия и взрывчатки. Суд приговорил 49-летнего мужчину к 2,5 года колонии общего режима и штрафу 40 тысяч рублей.

